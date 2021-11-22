عضو «السيادة السوداني» يؤكد المضي في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن ياسر العطا، مُضي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر.

وقال الفريق العطا خلال تنويره لضباط وضباط صف جهاز المخابرات العامة برئاسة الجهاز بالخرطوم ان مجلس السيادة يدعم التحول الديمقراطي في السودان وصولاً إلى صناديق الانتخابات.

وأشار الفريق العطا إلى أن السودان شهد تطورات كبيرة أبان الثورة الشعبية التي خلقت واقعاً جديداً لحفظ كيان الدولة السودانية، داعياً لإعلاء قيم السلام السياسي والاجتماعي ونبذ الجهوية والقبلية والعنصرية واعلاء القيم الوطنية.

وأوضح العطا ان المجلس التشريعي المقبل سيشارك فيه شباب الثورة وجميع الأحزاب السياسية بنسب متساوية، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، مؤكداً استمرار الحوار مع كل القوي السياسية وإشاعة الديمقراطية واعلاء قيم العدالة وسيادة حكم القانون.

وأشاد الفريق العطا بدور جهاز المخابرات العامة وتضحياته الوطنية في المحافظة على أمن البلاد، ومجابهة كل التحديات التي تهدد كيان الدولة السودانية، مؤكداً دعم مجلس السيادة للجهاز، للقيام بدوره في دعم الامن والاستقرار في السودان.