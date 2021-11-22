خبيرة تغذية تكشف عن طرق علاج ثبات الوزن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية، إن الإنسان عندما يتبع نظام غذائي غير صحي للتخسيس، يقوم الجسم بتخزين جزء من الدهون، وبالتالي يزيد الوزن بدلاً من نقصانه، معقبة: «الجسم أذكى من الإنسان، وعند تقليل الطعام بصورة غير علمية، قد يزيد الوزن».

وتابعت «العراقي»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن تناول سعرات أقل من احتياجات الجسم يؤدي إلى عدم عمل الأعضاء بالصورة الكافية، وهذا قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، أو العديد من المشاكل الصحية، أو عدم عمل الكلى والكبد بالكفاءة العالية.

ولفتت إلى أن علاج ثبات الوزن يكون من خلال تناول احتياجات الجسم من السعرات الحرارية، والاستعانة ببعض المنتجات الغذائية التي تؤدي إلى كسر ثبات الوزن مثل الكروميوم الذي يضبط حساسية الأنسولين.