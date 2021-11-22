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تعرَّضَ العديد من المستشرقين للهجوم الشنيع على دين الإسلام وعلى المسلمين هجومًا من غير مبرر وجيه أو منطق سوى، بل دون أن يُكلِّفوا أنفسهم عناء البحث العلمى وتعلم اللغة العربية أيضًا! فالهدف الأعظم وراء هذا الهجوم معلوم قديمًا، وهو ما يستأنفه أولئك الذين يُطْلِقُون على أنفسهم الآن (مفكرين) أو (تنويريين) أو (فلاسفة العرب)، أو غيرها من الألقاب الرنَّانة، المندسين تحت شعار: تجديد الخطاب الدينى، وهم أولئك الذين اتخذوا أقوال المستشرقين حُجَّةً، واعتمدوا عليها اعتمادًا كليًّا أو جزئيًّا. فكأن المؤلف يشير إلى أن المستشرقين قديمًا وهؤلاء حديثًا تجمعهم قاعدة عريضة من الجهل التام فى (أسرار مصر الخفية)، الذى صدر عام 1912م ، من هذا المنطلق تهتم دار زحمة كُتَّاب للنشر والتوزيع بترجمة نفائس ما ألَّفه المستشرقون، فأصدرت الترجمة العربية من (أسرار مصر الخفية) ترجمة وتقديم: محمد مصطفى الساكت.

لا يهدف الكتاب فى مجمله إلى تقصِّى نقاط تفصيلية عن مزاعم المستشرقين الأوروبيين، وبالأحرى المستشرق زويمر، بل يهدف الكتاب، كما قال المؤلف صمويل مارينوس زويمر، سكرتير حركة المتطوعين فى أمريكا، الذى عَمِلَ مُبشِّرًّا فى شبه الجزيرة العربية، وله أعمال غزيرة مشحونة بادعاءات شعواء وعدم الإنصاف حول الإسلام، ورغم ذلك إلا أن أعماله حَظِيَتْ بقبول واستحسان كَبِيرَين من جانب المقيمين فى الغرب.

أما من جانب القرَّاء فإنهم قد يكونون مولعين بالقراءة والمعرفة بسبب التدهور والجهل المُظلم المحيط بهم من كل جانب، وهم بذلك يعتقدون أنهم يساهمون فى محو جهلهم أو التقليل منه. فى الحقيقة إن هؤلاء الناس ضُلِّلوا حين اعتقدوا أنهم يكتسبون معرفة أو رؤية حقيقية منصفة لحياة المسلمين ودينهم كما وُصِفَا فى كتب المستشرقين المتعصبين المُعادين للإسلام عن جهل مُرَكَّب. حقَّا، إنه أمر غريب بالنسبة لى، فهؤلاء يتبنون وجهات نظر تفتقر إلى فطنة وبصيرة راسختين، لأن الكَاتِبَين السابِقَين يمكنهما الاعتماد كليًّا على قبول القرَّاء واستحسان ما يكتبونه بحُجَّةِ أن الكُتَّابَ المستشرقين يكتبون عن دين الآخرين من أجل فِعل لما فيه الخير والصلاح لهم.

غلاف كتاب «أسرار مصر الخفية»

يساهم الكتاب كما يرى المؤلف محمد مصطفى الساكت – ولو مساهمة قليلة – فى النتيجة التى يرغب فى الحصول عليها بقدر أكبر من الإنصاف والفَهم والإدراك بشكل أفضل لِمَا يُحرك أتباع النبى محمد ويتخذونه مِثَالًا وأنموذجًا يحذون حذوه. كما يقول وإن عدتى وعتادى لهذا الأمر هو المشاركة الوجدانية، والاندماج التام مع الأفراد الذين قد سعيتُ إلى معرفتهم من خلال الإقامة معهم إقامة طويلة فى مصر على نحوٍ استثنائىّ، حتى أتمكَّنُ من معرفة ما خَفِى عنَّا نحن المستشرقين، والولوج إلى أسرار هذا الدين السائد هناك.

من هذا المنطلق، أخذ المستشرق المسيحى البريطانى «سيمون هنرى ليدر» على عاتقه فك الاشتباك بين المستشرقين الأوروبيين والواقع الذى لم يدرسوه جيدًّا- فى مصر على وجه الخصوص- وليبيِّن لعامة الأوروبيين أن كل ما يدَّعيه هؤلاء المستشرقين ما هو إلا جهل مركب، ولم يصدر عن علم حقيقى، وأن ما كتبوه عن مصر والإسلام ما هو إلا حقد دفين، ولا يمكن أن تكون كتاباتهم مصدر معرفة حقيقية لعامة الشعوب الأوروبية، وأن ما كتبوه عن دين الآخرين يهدف إلى الشر لا إلى الخير، وإلى الطلاح لا إلى الصلاح.

ويُعَدُّ (ليدر)- المولود سنة 1865م، والمُتَوفَّى سنة 1930م- واحدًا من المستشرقين المنصفين المعتدلين، واهتم اهتمامًا بالغًا بدراسة الحالة الدينية المصرية بين المسلمين والمسيحيين، وكان دائمًا ينتقد الرؤية الاستشراقية للرحَّالة الأوروبيين يتهمهم بالإساءة إلى المصريين نتيجة جهل الأوروبيين بالحياة المصرية. ألَّفَ عددا من الكتب عن مصر والمصريين، منهم كتاب (أبناء الفراعنة المحدثون)، والذى ترجمه أحمد محمود إلى اللغة العربية، وصدر عن دار الشروق سنة 2008 م.

ففى كتاب (أسرار مصر الخفية) يتجول المؤلف فى قرى مصر الريفية ومُدُنِها، ويحكى عما شاهده بعينيه عن الحقيقة الخفية التى أخفاها المستشرقون المتعصبون الكارهون للإسلام والمسلمين من غير سبب وجيه عن عامة الشعوب الأوروبية. فقال: (إنه لا توجد كتابات أكثر تضليلًا من كتابات الحركات التبشيرية، خاصةً تلك التى نُشِرَتْ فى السنوات الأخيرة)، (إن كتابات الحركات التبشيرية كانت قاسية جدًا على الإسلام). يعتبر الكتاب دراسة مليئة بالحب والتقدير لدين النبى محمد وأتباعه.