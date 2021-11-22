الولايات المتحدة تدرج 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب

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أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب، بينهم عصمت الله خلوزي، الذي تم تصنيفه كطرف يسهل وصول الأموال إلى فرع تنظيم «داعش» في أفغانستان.

وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: «اليوم صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عصمت الله خلوزي، كفرد يعمل كميسر مالي لتنظيم»داعش خراسان«الذي ينشط في أفغانستان».

وأضاف البيان أنه تم إدراج 3 أفراد آخرين هم: سلطان عزيز عزام، وسناء الله غفاري، ومولوي رجب، على قائمة الإرهابيين الدوليين.