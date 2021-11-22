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الاحتلال الإسرائيلي : القبض على 50 عنصرا من «حماس»

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الاحتلال الإسرائيلي : القبض على 50 عنصرا من «حماس» الاحتلال الإسرائيلي : القبض على 50 عنصرا من «حماس»

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 50 عنصراً من حركة «حماس» وضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت ستستخدم لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، وذلك في إطار إحباط تابعة لـ«حماس» كانت تعمل في الضفة الغربية.

صرح الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، «قامت قوات جيش الدفاع وبالتعاون مع الشاباك (الأمن العام) وشرطة إسرائيل، على مدى الأشهر الأخيرة، بتنفيذ أكثر من 50 اعتقالا لإرهابيين من عناصر حماس».

وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت «بنى تحتية تخريبية» في مناطق الضفة الغربية كانت ستستخدم في الضفة والقدس.

وجاء في البيان «شاركت في الحملة قوات من وحدات النخبة في جيش الدفاع تتقدمهم وحدة دوفدفان، في اعتقال عدد كبير من المخربين كما تم ضبط وسائل قتالية، أسلحة، ومتفجرات ومعدات عسكرية وحزام ناسف ثقيل الحجم.»

وأردف: «نجاح هذه الحملة ساهم في إحباط مخططات إرهابية وجاء نتيجة إنجاز استخباراتي وعملياتي للجيش والشاباك والشرطة، واستخدام قدرات متقدمة ومهنية عالية.»

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان أنه «تم اعتقال أكثر من 50 إرهابياً من حماس وضبط 4 أحزمة ناسفة وأموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعدّ لتصنيع أربع أحزمة ناسفة».

المصرى اليوم

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