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بعد استجابة الرئيس لعلاجها.. سيدة كفر الشيخ: أبونا كلنا وربنا يحميه

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بعد استجابة الرئيس لعلاجها.. سيدة كفر الشيخ: السيسي أبونا كلنا وربنا يحميه بعد استجابة الرئيس لعلاجها.. سيدة كفر الشيخ: أبونا كلنا وربنا يحميه

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وجهت السيدة سلوى ، المصابة بورم في القدم من كفر الشيخ، الشكر إلى الرئيس بعد استجابته لعلاجها وإجراء العملية الجراحية اللازمة لها، قائلة: «ألف شكر للرئيس السيسي أبونا كلنا وربنا يحميه ويبارك فيه».

تابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنها جالسة منذ 10 سنوات، حتى في النوم تتألم وتعاني.

وأوضحت السيدة سلوى، المصابة بورم في القدم من كفر الشيخ، أنها قدمت على معاش منذ سنوات ولكنها بدأت استلامه مؤخرًا وتحديدًا بداية العام الحالي.

وأضافت، أنها تنفق الكثير من الأموال على العلاج، في الوقت الذي لا تملك فيه دخل. واختتمت حديثها موجهة كلامها للإعلامية عزة مصطفى: «ربنا يخليكي ويبارك فيكي ويديكي الصحة ويكفيكي شر المرض».

وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة شقيق سيدة بكفر الشيخ تعاني من ورم متضخم في قدمها. وقالت: «الحمد لله تم الاستجابة من سيادة الرئيس وإن شاء الله تخفي وتبقى زي الفل».

وعرضت عزة مصطفى حالة الحاجة سلوى موضحة أنها تعاني من ورم متضخم في قدمها وتبلغ من العمر 46 عاما، متابعة «شقيق الحاجة سلوى أخبرنا أنها أصيبت بالورم عقب عملية فتاق في الحوض منذ 16 عاما، وتحتاج لتدخل جراحي عاجل او عرض حالتها على استشاري لوضع خطة للعلاج».

المصرى اليوم

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