فرسان الخطابة والأصوات الندية بمنطقة الأقصر الأزهرية

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أقيمت مساء اليوم الإثنين التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة والأصوات الندية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

فاز بالمركز الأول في مسابقة الأصوات الندية عن المرحلة الثانوية محمود صلاح شحات معهد بنين الدير كما فاز الطالب عبدالرحمن أبوالحسن عباس معهد الشيخ الأمير بالمركز الأول في مسابقة الأصوات الندية عن المرحلة الإعدادية وجاء حسام أحمد محمد معهد زرنيخ في المركز الثاني.

وفي تصفيات مسابقة الخطابة عن المرحلة الإعدادية نجح الطالب ياسين سعيد سيد معهد العشي من حصد المركز الأول وحل الطالب محمد محمد الصغير معهد الزمامي في المركز الثاني بينما جاء معاذ محمد عبدالدايم معهد الدير في المركز الثالث.

وفي تصفيات المرحلة الثانوية «خطابة» تمكن الطالب عبدالله ياسر الورداني معهد الأقصر من الفوز بالمركز الأول وجاء محمد سيد محمد نور الدين معهد المساوية في المركز الثاني بينما حل الطالب صالح محمد صالح معهد الحاج صالح في المركز الثالث.

تشكلت اللجنة من: نجاح زكي موجه اللغة العربية ويحيي عبدالسلام موجه عام وطه سعيد طه مسؤول النشاط ومتابعة عبدالجليل محمد مدير إدارة رعاية الطلاب وإشراف أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية.