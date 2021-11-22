«حورس التخصصي» بالأقصر تجري عملية جراحية لمريض بلجيكي الجنسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى «حورس التخصصي» التابعة للهيئة بالأقصر، مريض أجنبي بلجيكي الجنسية، كان يعاني من اضطراب في درجة الوعي وضعف بالجانب الأيمن، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات، تبين وجود نزيف تحت غشاء الأم الجافية، وعلى الفور تم إجراء التدخل الجراحي وتفريغ النزيف من ثم دخول المريض للعناية المركزة.

وأعلنت الرعاية الصحية، في بيان، الاثنين، أن ذلك على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الهيئة في محافظة الأقصر، ضمن استعدادات التأمين الطبي للحدث التاريخي (افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر)، وذلك لاستقبال وعلاج أي حالات مرضية من السائحين المشاركين بالاحتفال ضمن مبادرة "نرعاك في مصر للسياحة العلاجية".

وتم خروج المريض بعد استعادته درجة الوعي والقوة الحركية كاملة في صحة جيدة.