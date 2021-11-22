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قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن الوصول إلى 100 مليار صادرات مصرية، هدف يمكن تحقيقه، مشددا على ضرورة معرفة طريقة تفكير العالم بعد كورونا، ومعرفة بدائل الاستثمار وسلاسل الإمدادات الجديدة بعد الجائحة، التي أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وتسببت في موجة تضخم عالمية، أثرّت بدورها على الأسعار.

أوضح «أبوالعينين» في كلمته أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن مصر أمامها سوق تجاري بقيمة مليار ونصف دولار، مشددا على ضرورة بناء اسم تجاري لمصر «براند»، ينعكس على نوعية المنتج المصري، خاصة في ظل وجود أفكار غير تقليدية ورؤية طموحة للجمهورية الثانية، التي دشنها الرئيس السيسي، ويشارك فيها الشباب برؤية طموحة.

تابع وكيل النواب، أن زيادة الصادرات يسبقها الإنتاج والاستثمار ما يعرف بالمثلث الذهبي، مشيراً إلى أن العالم يفكر في القيمة المضافة الكبيرة والدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، كما تحدث الرئيس السيسي، والتي تحتاج إلى إجراءات ومتطلبات مختلفة.

وأعرب «أبوالعينين» عن تفاؤله حيال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الجميع يسير على «تراك» واحد وهو خط بناء مصر الحديثة يسير عليه الجميع، فمصر كانت «شبه دولة» لا تعرف مصيرها في النفق الأسود، الآن لديها إرادة صلبة وإنجازات ضخمة.

على صعيد آخر، قال وكيل مجلس النواب، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مصمم أزياء إيطالي شهير، من رواد الموضة في إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا المصمم يرغب في إقامة أتيليه أو معرض في الأقصر لعرض منتجاته داخل مصر، ومنها منتجات مصنوعة من القطن المصري.

أوضح أبوالعينين، أن المصمم الإيطالي اختار الأقصر، نظرا لعراقتها ومكانتها التاريخية، مشيرا إلى أن المعرض من المقرر إقامته مارس المقبل، ويستمر 3 أيام، بتكلفة 5 مليون يورو، وإقامة هذا المعرض وغيره من المعارض الخارجية على أرض مصر دليل على أن مصر بلد الأمن والآمان، ولديها مناخ جاذب لكافة الدول والاستثمارات الخارجية.