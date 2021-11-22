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نائب محافظ الأقصر يتابع الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش

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نائب محافظ الأقصر يتابع الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش نائب محافظ الأقصر يتابع الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش

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قام محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، بجولة تفقدية في مدينة الأقصر في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية في مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، وضمن استعدادات احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش.

وبدأت الجولة بتفقد طريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به، حيث وجه بالاهتمام باعمال الزراعة والتشجير وتكثيف بالمساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال التطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

كما تفقد نائب محافظ الأقصر، أعمال تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار، وأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار. ووجه نائب المحافظ بمراعاة الهوية البصرية للمحافظة في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر. رافق نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر والعميد عبدالله عاشور رئيس مدينة ارمنت والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية وشعبان طايع رئيس حي المطار.

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