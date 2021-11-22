نبيلة مكرم: قانون الهجرة الحالي لا يلبي احتياجات المصريين بالخارج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، بمجلس الشيوخ، الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالحي عبيد، اقتراحًا مقدمًا من النائب محمود القط، بشأن قانون الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات.

واستعرض النائب محمود القط، الاقتراح الوزيرة الهجرة، حول طلبه بسرعة إصدار قانون الهجرة الجديد، موضحًا أن القانون الحالي 111 لسنة 1983 أصبح لا يلبي احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى حاجة الوزارة لقانون جديد يتواكب مع تطور أنشطتها ويدعم جهود التواصل مع المصريين حول العالم، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة والتواصل مع المصريين بالخارج وتم إعداد مقترحات لقانون الهجرة.

من جانبها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن إرسال استراتيجية الاتصال بالمصريين بالخارج -المقدمة من الخبير الآيرلندي- للجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، وقالت إنه سيتم عقد حوار مجتمعي بعد أسبوعين مع السادة النواب لبحث وتحليل والإضافة للدراسة قبل الاستفادة منها في استراتيجية الوزارة، موضحة أهمية الأطروحات التي يتقدم بها النواب.

وأيدت الوزيرة ،المقترح المقدم من النائب على حاجة الوزارة لقانون جديد يواكب احتياجات التطور، مشيرة إلى أن تكليفات القيادة السياسية فور عودة وزارة الهجرة للحكومة تمثلت في 3 محاور وهم التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم ودمجهم بالتنمية، وهو ما ترجمه مقترح أعدته وزارة الهجرة لقانون الهجرة، لافتة إلى الاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي تتشابه في وجود جاليات ضخمة بالخارج منها التجربة التونسية والفلبينية.

وقالت الوزيرة، إن المصريين بالخارج قوة لا يستهان بها ويكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، وتمثل تحويلاتهم المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية التي تدل على نجاح جهود إعادة روابط الثقة مع الدولة، وهو ما حققته القرارات الاقتصادية وتعمل عليه الوزارة أيضًا في ملفاتها المتنوعة.

وقدمت وزيرة الهجرة عرضًا لمراحل مراجعة القانون المقترح من قبل لجنة الإصلاح التشريعي ورفعه لمجلس الوزراء وبحثه من جانب الوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، وفي تلك الأثناء تستقبل الوزارة مقترحات الشركاء كما حدث من تعاون مع منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الإنمائي للتعاون الإيطالي، حيث قاموا بالاستعانة بخبير آيرلندي قدم مقترحًا لاستراتيجية للاتصال بالجاليات.

وعن الاستفادة من نوابغ المصريين بالخارج، قدّمت الوزيرة شرحًا حول مؤتمرات «مصر تستطيع» بنسخه الخمسة بالتعاون مع الوزارات المعنية للاستفادة من مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة وفقًا لخطة التنمية واستراتيجية الحكومة 2030.

وأوضحت الوزيرة جهد التعاون مع النواب والسياسيين المصريين بالخارج والاستفادة من تواجدهم في البرلمانات المختلفة حول العالم مثل بريطانيا وكندا وأستراليا لتعزيز التعاون ونقل وجهة النظر المصرية والترويج لإنجازاتها عبر قنوات الاتصال التي تتيحها لهم وزارة الهجرة.

وتناولت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التكليف الرئاسي لمبادرة مراكب النجاة، والتي تقوم بجهود في توعية وتأهيل وتدريب الشباب المستهدف في 14 محافظة.

وعن مقترح إعداد إستراتيجية مستدامة للمصريين بالخارج تواكب مستقبل الجمهورية الجديدة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة تتعامل مع كل تطور حادث في المجتمع وهو ما ظهر في جائحة كورونا وظهور أزمة العالقين، والتي واجهتها الدولة بتحرك فوري نتج عن نجاح في إعادة نحو 100 ألف مواطن من حول العالم وظهرت صور شبابنا يرفعون جواز السفر المصري اعتزازًا بوطنهم.