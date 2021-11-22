جامعة سوهاج تنظم منتداها الثاني لضمان الجودة في 30 نوفمبر

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يعقد مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، المنتدى الثاني لضمان الجودة الثلاثاء 30 نوفمبر، وذلك بمقر مركز المؤتمرات الدولية بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في بيان، الاثنين، إن المنتدى يعقد تحت عنوان «رؤية توجيهية لإدماج فنون ريادة الأعمال والمهارات الحياتية في البرامج التعليمية»، كمدخل لتطوير منظومة التعليم العالي العربي في ضوء معايير ضمان الجودة، لافتًا إلى أن المنتدي سوف يتضمن ورش عمل متخصصة، وتقديم رؤى علمية، وكذلك الخبرات والتجارب المتخصصه من الشركاء ومؤسسات المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المنتدى يهدف إلى بحث الكيفية والآليات لإدماج مهارات التنمية المهنية وريادة الأعمال والمهارات الحياتية الأخرى في البرامج التعليمية، وذلك من خلال تطوير الأنشطة الصيفية واللا صيفية من خلال مناقشة عدد من المحاور.

وقال الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، إن محاور المنتدى تشمل آليات إدماج مفاهيم ريادة الأعمال والتنمية المهنية وثقافة العمل الحر، وكذلك توفير حاضنات ومسرعات الأعمال وآليات التمويل للريادي الجامعي، وكذلك دور المؤسسات المجتمعية الداعمة في نجاح هذه الرؤية التحويليه للتعليم العالي، بالإضافة إلى المفاهيم والمنهجية التربوية لعملية الإدماج وأخيراً التطوير الوظيفي المهني.