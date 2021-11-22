للسنة الرابعة على التوالي .. صلاح مرشح لجائزة الأفضل في العام من الفيفا

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كشف موقع الفيفا الرسمي عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2021، وقد تضمنت أسم النجم المصري، محمد صلاح.

وتكونت القائمة من 11 لاعب هم الأبرز خلال عام 2021، على رأسهم نجم ليفربول وهداف البريميرليج، رفقة كريم بنزيما (ريال مدريد) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وإرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) وجورجينهو (تشيلسي) ونجولو كانتي (تشيلسي) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) ونيمار (باريس سان جيرمان).

وسيكون التصويت متاح للجماهير من الأن وحتى العاشر من ديسمبر 2021 عبر الموقع الرسمي، ثم سيعلن الفيفا عن الترتيب النهائي للمرشحين في يناير من العام القادم.

ويدخل صلاح قائمة المرشحين لهذه الجائزة للعام الرابع على التوالي بعد 2018 و2019 و2020.

وحقق صلاح أعلى ترتيب له في عام 2018 عندما احتل المركز الثالث خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

ولم يكن صلاح بعيدًا في عام 2019 عندما حل رابعًا خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وأحتل صلاح المركز السادس في العام الماضي خلف ليفاندوفسكي ورونالدو وميسي وساديو ماني وكيفن دي بروين.