  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التشكيل الرسمي لمواجهة المصري والجونة في الدوري

Print
التشكيل الرسمي لمواجهة المصري والجونة في الدوري التشكيل الرسمي لمواجهة المصري والجونة في الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الجونة، المقرر إقامتها بعد قليل على الجيش ببرج العرب، ضمن مبارياتت الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أسامة الجزار، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد قناوي

خط الوسط: ايزي ايميكا، حسن على

وأمامهما الثلاثي: محمد جريندو، الياس الجلاصي، محمد عنتر

خط الهجوم: عمرو مرعي

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد

خط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي

خط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الرياضة يفتتح كأس القارات للكاراتيه التقليدي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

وزير الرياضة يفتتح كأس القارات للكاراتيه التقليدي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي