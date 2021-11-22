التشكيل الرسمي لمواجهة المصري والجونة في الدوري

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أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الجونة، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مبارياتت الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أسامة الجزار، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد قناوي

خط الوسط: ايزي ايميكا، حسن على

وأمامهما الثلاثي: محمد جريندو، الياس الجلاصي، محمد عنتر

خط الهجوم: عمرو مرعي

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد

خط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي

خط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.