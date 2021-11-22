تعليم شمال سيناء يستعد لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة للمراحل الثلاث

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تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الثلاث المختلفة «الإبتدائية- الإعدادية- الثانوية»، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خلال الإجتماع التنسيقي للمسابقة والذي عقد برئاسته، وبحضور مديرى الإدارات التعليمية، أن المسابقة بالتعاون مع حزب مستقبل وط، حيث ان الهدف من فكرة المسابقة هو إحياء المسابقات الثقافية للنشء والتي تنمى ثقافتهم وترسخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي الوطني لهم .

أشار رضوان، إلى أن الهدف من إجراء المسابقة هو تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمى وتقوية روح التنافس الشريف المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن .

أوضح أن الفئات المستهدفة هم طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل «الإبتدائية-الإعدادية- الثانوية»، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.