تموين شمال سيناء : توافر احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة

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أكدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء على توافر كافة احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة وبأسعار مناسبة.

وأشارت مديرة التموين أثناء جولتها التفقدية لسوق الجملة الجديد بالعريش بمرافقة وحيد العسكرى مدير الرقابة التموينية، إلى تعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضر والفاكهة. حيث أعلنت عن توافر الخضروات والفاكهة متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار تناسب المواطنين.

وأضافت أنه تم الاستماع إلى المترددين على السوق لبحث أي شكوى لهم والعمل على تذليل أي عقبات تواجهم لسرعة حلها. كما تم التنبيه على التجار في السوق بضرورة الالتزام بتداول حركة بيع الخضار والفاكهة داخل السوق، وأن يلتزم تجار التجزئة بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة التي تصدرها مديرية التموين أسبوعيا.