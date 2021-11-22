اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية

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في إطار سعي "تجمع الرياض" الصحي لتعزيز مشاركة المجتمع

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح بن عبد الله التميمي اتفاقية شراكة مجتمعية مع سلمان بن جماز السحيمي؛ لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى القويعية العام، وذلك بحضور المدير التنفيذي لنطاق القويعية الصحي عايض العصيمي والمشرف على المشروع د. عبدالرحمن الشقير.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي "التجمع الأول" بتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعليّة للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول ووزارة الصحة.