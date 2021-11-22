  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية

Print
في إطار سعي "تجمع الرياض" الصحي لتعزيز مشاركة المجتمع

اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح بن عبد الله التميمي اتفاقية شراكة مجتمعية مع سلمان بن جماز السحيمي؛ لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى القويعية العام، وذلك بحضور المدير التنفيذي لنطاق القويعية الصحي عايض العصيمي والمشرف على المشروع د. عبدالرحمن الشقير.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي "التجمع الأول" بتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعليّة للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول ووزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار