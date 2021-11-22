وزير الإعلام يكرِّم برنامجَيْ "شباب الرؤية" و"سعودية" من إذاعة جدة

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على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون

كرَّم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة بمدينة الرياض الفائزين والفائزات بجوائز المهرجان العربي الحادي والعشرين للإذاعة والتلفزيون، الذي كان قد أُقيم في تونس مؤخرًا بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام.

وقد تم تكريم إذاعة جدة fm لحصول برنامج "شباب الرؤية" على الميدالية الفضية، وذلك عن فئة برامج الشباب (تجارب نجاح)، التي تعتمد على نماذج النجاح لدى الشباب فيما يخص بعض المشاريع على مختلف مستوياتها (محلية وعالمية)، الذي يعده ويقدمه مصطفى بخش. كما تم تكريم برنامج "سعودية" الذي تقدمه منى العيد، ويُبث عبر أثير إذاعة جدةfm لحصوله على الميدالية الفضية من المهرجان نفسه.

حضر حفل التكريم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي، ومساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون الإذاعة فيصل العيافي.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع المكرَّمين الذين عبَّروا عن اعتزازهم بدعم القيادات الإعلامية للشباب في ظل رؤية السعودية 2030.