ضبط استوديو مخالف يعقد ورش تمثيل دون تصريح بالدقي

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، استوديو تصوير فيديو مخالف بالدقي، يقوم بعقد ورش تمثيل، وألقت القوات القبض على المدير المسؤول عن إدارته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة ملحق بها استوديو تصوير فيديو بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، ويقوم من خلاله بعقد ورش تمثيل بدون ترخيص، حيث يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط مديرها، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط مكونات الاستوديو وكاميرا فيديو بداخلها وحدة ذاكرة «كارت ميموري» مُحمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو للعديد من الشباب مختلفي الأعمار يجري معهم تصوير مشاهد مختلفة كاختبار للالتحاق بالعمل في مجال السينما، ووحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوت وصورة محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع صاحب الشركة، وعلل ذلك بقصد تحقيق الربح المادي.