المارد يحبط عودة الفلاحين .. الأهلي ينتصر على غزل المحلة في لقاء مثير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على مضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة تقلبات كثيرة وتقدم محمد مجدي أفشة للمارد الأحمر وأضاف زميله بيرسي تاو الهدف الثاني، وعاد زعيم الفلاحين من بعيد بتسجيل هدفين عن طريق عبدة يحيي، وأكرم توفيق في مرماه، فيما أحرز على معلول الهدف الثالث من ركلة ثابته في الثواني الأخيرة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع.