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«أمطار مستمرة بلا توقف».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن الطقس

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«أمطار مستمرة بلا توقف».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن الطقس «أمطار مستمرة بلا توقف».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن الطقس

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية بعد قرارات المحافظ بتعطيل الدراسة والعمل في المصالح الحكومية غدا الثلاثاء.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الأمطار مستمرة على الإسكندرية منذ يوم الجمعة مساء بلا توقف، إلا خلال فترات قليلة».

وأوضح أن الإسكندرية شهدت اليوم سقوط أمطار متوسطة استمرت بشكل متواصل حتى بعد الظهر»، مردفا «منذ العصر تحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق لتسقط أمطار متوسطة الشدة على بورسعيد، واتجهت الآن إلى شمال ووسط سيناء».

واختتم «التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من الغد، لتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة».

المصرى اليوم

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