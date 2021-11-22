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حسام حسن يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة

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حسام حسن يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة حسام حسن يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة

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تعرض حسام حسن مهاجم النادي الأهلي لإصابة قوية خلال مواجهة المارد الأحمر أمام غزل المحلة في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسقط قلب الهجوم بعد نزوله بـ3 دقائق، أثر تدخل قوي من لاعب وسط زعيم الفلاحين، ليخرج حسام ويشارك بدلًا منه ميكيسوني.

وعلمت «المصري اليوم» أن المؤشرات الأولية نؤكد غياب حسام حسن عن مواجهة سموحة المقبلة، وسيخضع لفحوصات من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب نظرًا لقوة الكدمة التي لم يتم تشخصيها بشكل كامل.

وتعادل الأهلي مع غزل المحلة بهدفين مقابل هدفين، ليفقد العلامة الكاملة من النقاط ويكتفي بـ 13في صدارة جدول الترتيب.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سمواحة الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة وذلك قبل التوقف لخوض المصري منافسات بطولة كأس العرب في قطر.

وسنوافيكم بتفاصيل إصابة حسام حسن لاعب الأهلي بعد قليل.

المصرى اليوم

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