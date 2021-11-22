مبادرة «ثقافتك كتابك» بجميع منافذ بيع الهيئة.. ومد فترة الحجز للمشاركة بمعرض للكتاب

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في إطار مبادرة وزارة الثقافة «ثقافتك كتابك» التي دشنتها د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 52 التي حملت شعار «في القراءة حياة». أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج على، المبادرة بجميع منافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر المبادرة حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وتضم المبادرة العديد من العناوين الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف السلاسل والنشر العام ومنها: عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عقد الجمان، الفتوحات المكية، قيثارة السماء، مذكرات صلاح سالم، حوارات امل دنقل، مهن النشر، الوزارات المصرية، وغيرها.. بالإضافة إلى إصدارات قطاعات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب.

وتهدف المبادرة إلى توفير الكتاب بسعر بسيط في متناول الجميع حيث يبدأ سعر الكتاب داخل المبادرة من جنيه واحد حتى عشرين جنيه. وذلك لتشجيع جميع الفئات على القراءة واقتناء الكتب.



على الجانب الآخر وبمناسبة اقتراب موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اعلنت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بالمعرض في دورته 53 والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكناب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك حتى 25 نوڤمبر الجاري.



قالت عبدالدايم، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الادارية العليا للمعرض وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من الناشرين للمشاركة، واضافت انه ياتى ضمن خطوات دعم صناعة الكناب والنشر، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب. يذكر ان الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.