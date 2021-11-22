ضبط كمية كبيرة من حلوى الأطفال مجهولة المصدر داخل مصنع مخالف بالجيزة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، كمية كبيرة من حلوى الأطفال مجهولة المصدر، داخل مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بالجيزة، وألقت القوات القبض على المدير المسؤول عن إدارته.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اليوم الاثنين، من ضبط 2 طن و613 كيلو جرام «حلوى أطفال» منتج نهائي ومستلزمات إنتاج بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع حلوى الأطفال باستخدام مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر وبدون بيانات واستخدام علامات تجارية غير مسجلة وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.