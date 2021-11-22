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قوات الأمن التركية تفرج عن المطرب الشعبي السوري عمر سليمان
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:38 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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