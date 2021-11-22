لاعب الهلال السابق "الدوخي" يخاطب اللاعبين عبر"سبق" .. ماذا قال؟

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قبل موقعة "بوهانج" الكوري في نهائي آسيا 2021

وجه لاعب الهلال والدولي "السابق" أحمد الدوخي نصيحته للاعبي الأزرق، قبل مواجهة نظيرهم بوهانج الكوري الجنوبي، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

وقال "الدوخي" عن اللقاء في تصريح لـ "سبق": أقول للاعبي الأزرق أنتم تمثلون الوطن أولاً وكبير آسيا ثانياً، لذا عليكم احترام الخصم، واللعب برتم عال منذ إطلاق صافرة البداية وحتى النهاية، نحن نثق في قدراتكم والمدرب جاردليم في تحقيق اللقب الثامن بمشيئة الله".

وتابع لاعب الهلال "المعتزل": "فريق بوهانج صعب وبلوغه النهائي القاري دليل على قوته ولديه عناصر محترفه، في المقابل لدينا في الهلال عناصر محترفة لها باع مع النهائيات وفي حضور "قوميز" وقائد الفريق سلمان الفرج والنجم سالم الدوسري ذهنياً، سيكون له شأن كبير في حسم اللقاء في الوقت الأصلي بإذن الله.

وطالب "الدوخي" لاعبي الهلال بالتركيز العالي، وعدم التسرع، مشيراً إلى أنه قد يتأخر الحسم وربما يكون في نهاية الشوط الثاني .