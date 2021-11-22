تفاصيل القرار الوزاري بحرمان طلاب الجامعات غير الملقحين من دخول الامتحانات

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم اتخاذ قرار بعدم دخول الطالب لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ما لم يكن حاصلًا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن أسباب اتخاذ القرار يرجع إلى أن الدولة أتاحت التطعيمات في كل الجامعات، بالتعاون مع وزارة الصحة، إضافة لإنشاء نقاط تطعيم رئيسية بجوار البوابات.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه لا تزال أمام الطلاب فرصة إضافية للحصول على اللقاح لتفادي حرمانهم من الامتحان.

أكد أن نسبة التطعيم بالجامعات وصلت إلى 85 و87 %، كما توفير لقاح فايزر لطلاب السنوات الأولى بالجامعات والذين يقل عمرهم عن 18 عاما ويبلغ عددهم 60 ألفًا.