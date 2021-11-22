يتحول إلى سموم مسرطنة.. متخصص فيروسات يحذر من إعادة تدوير الزيوت المستعملة (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز أوسيم، من ضبط مصنع «بير سلم»، يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل ويعيد استخدامها وتكريرها لصناعة الطحينة، وبيعها مجدداً للمواطنين دون مراعاة للاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة للإنتاج والتصنيع الأمر الذي يمثل خطراً على سلامة المواطنين .

ومن جانبه حذر الدكتور محمد أبوعامر متخصص المناعة والفيروسات بجامعة المنوفية من بيع بواقي زيت السمك أو الطعام للشركات مجهولة المصدر، وضرورة التخلص الآمن من الزيوت المستعمله منزلياََ واستبدالها بزيت صحي آخر عن طريق الخط الساخن التابع لوزارة البيئة والرقم ده هو (19481)، حيث تقوم مبادرة «Green Pan» بإرسال مندوبيها لاستلام الزيت المستعمل من البيوت المشتركة في الخدمة وذلك لضمان عدم تبيضه ونزوله للسوق والمستهلك مرة أخرى ويتم استخدامه صناعياََ في أغراض خاصه بعيدة تماما عن ما يؤذي الصحة العامة للمواطنين.

وقال «عامر» في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع «بير السلم» تقوم بإعادة تدوير بالفعل واستخدام مادة تسمى تراب تبيض الزيوت أو الأسمنت الهندي اللي تبيض لون الزيت المستعمل وتحسن خواصه الظاهريه ويصبح مقبول ظاهرياََ، وإعادة بيعه مرة ثانية إلى المطاعم ومحلات الفول والطعمية ومصانع الشيبسي، مؤكدا أنه بذلك تحول إلى كتلة من السموم المليئة بالمواد المسرطنة الخطرة جدا على الصحة العامة.

وطالب عامر بوضع نظام صحي رقابي صارم على عملية بيع وإعادة استخدام الزيوت المستعملة والتخلص الآمن منها منزلياََ، بجانب الرقابة على الزيوت المستعملة في المحلات والمطاعم .