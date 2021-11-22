ضبط متهم بالمنيا جمع 18 مليون جنيه مدخرات العاملين بالخارج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بمشاركة آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين أحدهما متواجد حاليًا بإحدى الدول للعمل بها، مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية واتفاقه مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك نظام «المقاصة»، إذ يقوم المتهم المتواجد بالبلاد بتلقي تلك التحويلات وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 18 مليون جنيه.