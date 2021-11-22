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في مشهد مهيب ‏شيّع الآلاف من أهالي قريتي كفر ميت فارس وميت فارس بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم، جثمان هلال لبيب مخيمر، معلم خبير بمدرسة الشهيد محمد يحيى شلال الابتدائية، والذى توفي في طابور الصباح ‏بالمدرسة.

تقدم الجنازة علاء إسماعيل مدير إدارة بني عبيد التعليمية، ممثلا عن وكيل الوزارة، ولفيف من المدرسين ورجال التعليم والعشرات من تلاميذ الفقيد، الذين حرصوا على توديع أستاذهم رغم صغر سنهم.

‎خرج الجثمان من ساحة على يوسف بقرية ميت فارس عقب صلاة العصر وألقى أحد زملائه كلمة تأبين للفقيد، أكد فيها أنه كان معلما نادرًا، وأدى رسالته العلمية على أكمل وجه، وترك أثرًا كبيرًا في نفوس أجيال عديدة ممن تتلمذوا على يديه.

مشهد من جنازة الراحل «فيديو» :

وقال علاء إسماعيل، مدير إدارة بني عبيد التعليمية، إن الراحل توفي أثناء تأدية عمله، فقد ‏حضر من بيته ووقع في دفتر الحضور بالمدرسة، وأثناء طابور الصباح شعر بالتعب، وسقط وسط زملائه وتلاميذه وتم ‏نقله سريعا إلى مستشفى دكرنس العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه توفي هناك وترك أثرا ‏كبيرا في كل من عرفه، خاصة أنه من المعلمين الأكفاء الذي تعلم العديد من الأجيال على ‏يديه.‏

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء للراحل وأطلقوا عليه عدة ألقاب، منها «شهيد العلم»، و«شهيد العمل»، و«معلم الأجيال».‏

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت يوم 7 نوفمبر الجارى وفاة مدير مدرسة الإمام الحسين الابتدائية بمركز المطرية أثناء طابور الصباح، نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة أيضا، وخرج طلابه وتلاميذه للمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

جنازة مهيبة لمدرس توفى فى طابور الصباح بالدقهلية

جنازة مهيبة لمدرس توفى فى طابور الصباح بالدقهلية

جنازة مهيبة لمدرس توفى فى طابور الصباح بالدقهلية

جنازة مهيبة لمدرس توفى فى طابور الصباح بالدقهلية