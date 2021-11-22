زراعة 510 شجرة بالطرق والشوارع الرئيسية بحي غرب مدينة سوهاج

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قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج قامت بزراعة 510 شجرة بالطرق والشوارع الرئيسية المختلفة بنطاق الحي.

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم- أنه أعطى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية، بالإهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، وبخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع، واختيار أنواع الأشجار التي تتميز بالمظهر الجمالي وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع ما يشهده العالم من جهود في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب مدينة سوهاج، أنه تم زراعة الأشجار بشارع سيالة أولاد نصير بداية من ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، مرورا بزاوية أبوالفضل، ومحيط مدرسة محمد فريد، ومحيط مركز شرطة سوهاج، ومحيط مستشفى دار الطب، وحتى مستشفى الشهيد الخيري الجديدة، مشيرا إلى أنه تم زراعة الأشجار بكورنيش ترعة نجع حمادي بداية من مدرسة النهضة، وهيئة الأبنية التعليمية، كما تم زراعة الأشجار بكورنيش المدينة الطبية بداية من كوبري الموردة مروراً بمستشفى الجهاز الهضمي، والمستشفى التعليمي، ومعهد الأورام وحتى المستشفى العسكري، وزراعة نباتات الزينة بطريق الكورنيش الغربي.