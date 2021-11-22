الثلاثاء.. إعادة محكمة 9 متهمين في اقتحام قسم شرطة العدوة بالمنيا

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تستأنف الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن ما بين 3 إلى 15 عاما لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق وسرقة محتويات مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

تعقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين احمد الحنفي، وأحمد السيد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، وأندراوس فهمي، حيث تستعرض قراراتها السابقة، وتناقش شهود الإثبات والنفي وسماع مرافعات الدفاع.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، عاقبت المتهمين الـ 9 بالسجن ما بين 3-15 عاما، قبل 5 سنوات، وعقب القبض على بعضهم وإعادة إجراءات آخرين، تم إعادة محاكمتهم.