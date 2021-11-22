الأهلي وغزل المحلة الآن .. عبده يحيي لزعيم الفلاحين

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تمكن عبده يحيي من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح غزل المحلة في مرمى الأهلي عند الدقيقة 57 من المباراة الجارية الآن على ملعب الأول.

واستغل مهاجم المحلة العرضية المرسلة من الظهير الأيمن والتي مرت أمام دفاع الأحمر،لينقض عليها ويضعها في مرمى محمد الشناوي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط