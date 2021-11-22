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محافظ سوهاج: 45 ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال

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محافظ سوهاج: 45 ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال محافظ سوهاج: 45 ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الزواج المبكر للأطفال

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أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنظيم 20 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال الأسبوع المنقضي، ليصبح إجمالي عدد الندوات 45 ندوة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى الآن.

وأوضح المحافظ- في بيان الاثنين- أن الندوات تأتي ضمن حملة «لسه نوارة» لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي أطلقتها المحافظة لتستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الندوات استهدفت الطلبة والطالبات بمدارس التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى الشباب والأهالي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات «التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة».

ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية، واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدًا أهمية مجابهة تلك الظاهرة لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر.

المصرى اليوم

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