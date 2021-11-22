زمالك 2003 يفوز على الطلائع في بطولة الجمهورية

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فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003، على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأخير، بالجولة السادسة لبطولة الجمهورية التي يحمل لقبها الفريق الأبيض.

أحرز أهداف الزمالك: كريم عبدون وعلي ياسر وعبدالرحمن حمادة “الفيومي”.

وظهر لاعبو الزمالك خلال هذا اللقاء بشكل متميز، حيث استطاعوا تحويل التأخر بهدفين للفوز بثلاثية مع تقديم أداء قوي خاصة خلال الشوط الثاني.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2003 من: عامر صبرى مدربا، حسام أسامة مدربا مساعدا، أيمن الطويل مدرب حراس مرمى، محمد عبدالرحيم “ميشو” إداريا، محمد حسين أخصائى علاج طبيعى وسيد جاد مهمات.