سبق معاقبتهم بـ«المؤبد».. براءة 19 شخصًا في «أحداث اقتحام شرطة مطاي»

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برأت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، 19 شخصًا سبق معاقبتهم بالسجن المؤبد، لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي ، شمال المنيا، وقتل العميد مصطفى العطار، نائب المأمور، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أحمد الحنفي، وأحمد السيد عبدالعزيز، وأمانة سر علي حسن، وأندراوس فهمي، حيث استعرضت قراراتها السابقة الصادرة في جلسة 20 سبتمبر الماضي، وأصدرت حكمها.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، قد عاقبت المتهمين الـ 19 بالسجن المؤبد قبل 5 سنوات، وعقب القبض على بعضهم وإعادة إجراءات آخرين، تمت إعادة محاكمتهم، والاستماع لمحامي الدفاع، وشاهدي الإثبات، وأصدرت حكمها.