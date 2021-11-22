  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سبق معاقبتهم بـ«المؤبد».. براءة 19 شخصًا في «أحداث اقتحام شرطة مطاي»

Print
سبق معاقبتهم بـ«المؤبد».. براءة 19 شخصًا في «أحداث اقتحام شرطة مطاي» سبق معاقبتهم بـ«المؤبد».. براءة 19 شخصًا في «أحداث اقتحام شرطة مطاي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برأت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، 19 شخصًا سبق معاقبتهم بالسجن المؤبد، لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي ، شمال المنيا، وقتل العميد مصطفى العطار، نائب المأمور، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أحمد الحنفي، وأحمد السيد عبدالعزيز، وأمانة سر علي حسن، وأندراوس فهمي، حيث استعرضت قراراتها السابقة الصادرة في جلسة 20 سبتمبر الماضي، وأصدرت حكمها.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، قد عاقبت المتهمين الـ 19 بالسجن المؤبد قبل 5 سنوات، وعقب القبض على بعضهم وإعادة إجراءات آخرين، تمت إعادة محاكمتهم، والاستماع لمحامي الدفاع، وشاهدي الإثبات، وأصدرت حكمها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة