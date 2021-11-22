بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة

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تمكن بيرسي تاو من تشجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

تابع مباشر: بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي (1)- (0) غزل المحلة (لحظة بلحظة) أفشة يسجل الأول

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط