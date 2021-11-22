بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة

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تمكن بيرسي تاو من تشجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء.
تابع مباشر: بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي (1)- (0) غزل المحلة (لحظة بلحظة) أفشة يسجل الأول
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق
في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم
في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة.
ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط