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بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة

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بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة

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تمكن بيرسي تاو من تشجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط

المصرى اليوم

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