  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هداف آسيا على موعد جديد .. الفرنسي "قوميز" حلم جماهير الهلال

Print
هداف آسيا على موعد جديد .. الفرنسي "قوميز" حلم جماهير الهلال هداف آسيا على موعد جديد .. الفرنسي "قوميز" حلم جماهير الهلال
أمام "بوهانج " الكوري في نهائي دوري الأبطال 2021

هداف آسيا على موعد جديد .. الفرنسي

تأمل جماهير الهلال أن يواصل لاعب الفريق الكروي الأول الفرنسي"قوميز" حضوره الذهني، وتجديد حساسيته التهديفية، حينما يواجه الأزرق "ممثل " نظيره الكوري الجنوبي بوهانج، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي" الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .

ويعد "قوميز " المهاجم الأبرز من الناحية التهديفية في صفوف الهلال، بعدما سجل 6 أهداف ليتأهل إلى النهائي الثاني بالنسبة له في آخر ثلاث سنوات.

وكان" قوميز" توج بجائزة هداف البطولة عام 2019 برصيد 11 هدفاً.

وتم تجهيز الفرنسي لنهائي القارة من خلال تدريب خاص برفقة مدربه الخاص مواطنه " فابيان ريتشارد"، خلال اليومين الماضيين داخل ملعب خاص في الرياض .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد فتح باب العمرة.. ضوابط واشتراطات دخول السعودية (تفاصيل كاملة)

بعد فتح باب العمرة.. ضوابط واشتراطات دخول السعودية (تفاصيل كاملة)

السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة

السعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة

هل ظهر «أوميكرون» في السعودية... السلطات الصحية تكشف الحقيقة

هل ظهر «أوميكرون» في السعودية... السلطات الصحية تكشف الحقيقة

جسر الملك فهد يوضح إجراء مخالفات المركبات السعودية المسافرة للبحرين

جسر الملك فهد يوضح إجراء مخالفات المركبات السعودية المسافرة للبحرين