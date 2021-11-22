  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي

Print
ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي
على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي

أقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه السادس للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات, وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوَّن السباق من أربعة أشواط, مسافة كل شوط 2000 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الأول: الخيل العربية الأصيلة, فاز به الجواد "بادي جودة" لإسطبل صالح المدفع، وفي الشوط الثاني مفتوح: فاز بالمركز الأول الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث مفتوح 2018م: بفوز الفرس "ممتنة" لإسطبل صالح الحمد.

وفي شوط الكأس الرئيسي (الشوط الرابع) المخصص للحصن وأفراس ثالثة ٣/١: حقق الجواد "نوماس عيد" لإسطبل محمد الفهيد المركز الأول, وتُوِّج بالكأس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار