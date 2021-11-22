مركزا "الحشرج" و"العرقين" يحققان شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"

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بعد نجاحهما في تحقيق معايير السلامة والجودة وتوفير أرقى الخدمات

حقق مركزا صحة "الحشرج" و"العرقين" التابعان لصحّة الطائف، شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، في نقلة نوعية للقطاع الصحي بمحافظة تربة.

وجاء الاعتماد بعد اجتياز المركزين، التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز، ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وتعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية على استقبال فئات المجتمع كافة من أطفال وكبار ومسنين، وتقدّم لهم الخدمات العلاجية على أرقى مستوى.

وبهذه المناسبة، قدّم مشرف القطاع الصحي بتربة محمد بن حمود البقمي، ومدير مركز صحي الحشرج نواف بن عائض البقمي، ومدير مركز صحي العرقين منصور بن محمد البقمي، شكرهم وامتنانهم إلى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الأخصائي سعيد بن جابر القحطاني، ومساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الأخصائي خالد بن محمد الثبيتي، على دعمهم المتواصل، بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة ويخدم المصلحة العامة.

كما قدّموا الشكر والتقدير إلى كل الإدارات ذات العلاقة بصحة الطائف التي كان لها دور فعال في تطور سير العمل، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من زملائهم المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.

يُذكر أن الصحة العامة بصحة الطائف تواصل الجهود لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية، مما ينعكس إيجاباً على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.