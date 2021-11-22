حمادة أنور: تصريحات أسامة نبيه «كارثة»

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ووجه أسامة نبيه رسالة للمسؤول بنادي الزمالك، قائلاً: «أنت راجل مسؤول وتعلم جيدًا أنه سيتم منع النادي من القيد، تضم ابنك للنادي الأبيض وتعمله عقد وأخرج له، اتنين في نفس المركز (منتخبات) أحمد عيد، في المنتخب الأوليمبي وأحمد محمود، في منتخب الشباب مواليد 2003 وتمرن ابنك في الدرجة الأولى! (دي طابونة)».

وعلق حمادة أنور، على تصريحات أسامة نبيه، حيث قال في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،: «تصريحات أسامة نبيه خطيرة جدًا، رحيل لاعبان في الفريق من أجل ضم نجل حسين السيد، عضو اللجنة السابقة بالزمال: وعمل عقد له، دي (كارثة) بكل المقاييس».

وأضاف: «كان لدي تحفظات كثيرة على اللاعبين الذي رحلوا عن الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على رأسهم الحاري محمد صبحي، الذي تمت إعارته إلى نادي فاركو، وصانع الألعاب الشاب حسين فيصل، الذي تم الاستغناء عنه مجانًا، على الرغم من أنه كان يرتبط بعقد مع النادي»، مضيفًا: «الزمالك كان من الممكن أن يعير اللاعب بدلاً من الاسستغناء عن خدماته الفنية، خاصة أنه كان أحد اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالنادي، والكل كان يتنبأ بأنه سيكون له شأن كبير مع الفريق الأول».