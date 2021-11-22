★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اوفدت وزارة الرياضة برئاسة اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة من الجهة الادارية ومديرية الشباب والرياضية بالجيزة لمقر نادي الزمالك لمتابعة الاجراءات الادارية والقانونية لعملية التسليم والتسلم من اللجنة الموقتة وجرد الخزينة قبل تسليم ادارة النادي رسميا غدا الثلاثاء لمجلس مرتضي منصور رئيس النادي.

وتقوم اللجنة بعملها بشكل طبيعي داخل النادي تنفيذا لقرار وزير الشباب والرياضة باعفاء اللجنة المؤقتة من منصبها والتجهيز لتسليم النادي للمجلس المنتخب الذي سيقود النادي وفقا للقانون واللائحة لحين اعلان نتيجة الانتخابات خلال الفترة المقبلة

وتستعد وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة المقبلة لاعلان قرارها الرسمي بشان عودة مرتضي منصور لمنصبه بداية من غدا الثلاثاء.

كانت المصري اليوم قد اكدت منذ يومين ان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيحسم قراره بعودة منصور، رئيس النادي ومجلسه المنتخب إلي منصبهم في رئاسة النادي وادارته لإجراء الانتخابات واتباعالإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، والتى تحتم قيام مجلس الإدارة المنتخب بإجرائها لتفادي بطلانها الأمر الذي قديدفعه لاتخاذ قرار بعودة المجلس وتنفيذ الحكم بخلاف ما سبق وتمتأكيده بعدم تنفيذ الوزير للحكم القضائي، وهو الأمر الذي سيتمحسمه اليوم أو غدا علي أقصي تقديرا تزامنا مع اقتراب انتهاء مده اللجنة واعلانها رحيلها رسميا عن النادي.