سلبية مسحة هوكي الميدان بالزمالك قبل السفر لخوض بطولة افريقيا للأندية

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ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لهوكي ميدان بنادي الزمالك أمس الأحد بمقر النادي، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، وجاءت النتيجة سلبية لجميع أفراد الفريق.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة الأندية المقرر إقامتها في “أكرا” عاصمة غانا خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري حتى ١ ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن الفريق حصل على التطعيم المضاد للملاريا يوم السبت الماضي بمقر النادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كل من: أحمد عبدالباري ومحمود عبدالعزيز وهادي عمرو ومحمود السيد وعبدالله جاد ومحمد باشا ورفعت صابر وخالد جمال ومحمد أحمد وعمر عبدالحكيم وأحمد كارم وأحمد عرفة وأحمد أشرف ونور عزت وكريم طنطاوي وأحمد طنطاوي ومحمد رضا وأحمد لطفي وأحمد باشا وأحمد عصام ومهند صلاح وسيف سلطان وخالد عامر وأحمد السيد وكريم سمير ومصطفى عاطف وأبوبكر عاطف وجينيد منظور.

ويتولى حسن موسى مهمة رئاسة البعثة التي تطير إلى العاصمة الغانية “أكرا” فجر غد الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في البطولة.

ويقود الفريق كل من: محمد موسى رئيسا للجهاز، وسيد عبدالوهاب مديرا فنيا، وإيهاب محمد مدربا عاما، وأحمد فاروق السيد مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبداللطيف إخصائي العلاج الطبيعي، وطارق صلاح إداريا، وسامح حسين إداريا، وصلاح ظريف مدلكا .