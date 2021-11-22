  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سلبية مسحة هوكي الميدان بالزمالك قبل السفر لخوض بطولة افريقيا للأندية

Print
سلبية مسحة هوكي الميدان بالزمالك قبل السفر لخوض بطولة افريقيا للأندية سلبية مسحة هوكي الميدان بالزمالك قبل السفر لخوض بطولة افريقيا للأندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لهوكي ميدان بنادي أمس الأحد بمقر النادي، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، وجاءت النتيجة سلبية لجميع أفراد الفريق.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة الأندية المقرر إقامتها في “أكرا” عاصمة غانا خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري حتى ١ ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن الفريق حصل على التطعيم المضاد للملاريا يوم السبت الماضي بمقر النادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كل من: أحمد عبدالباري ومحمود عبدالعزيز وهادي عمرو ومحمود السيد وعبدالله جاد ومحمد باشا ورفعت صابر وخالد جمال ومحمد أحمد وعمر عبدالحكيم وأحمد كارم وأحمد عرفة وأحمد أشرف ونور عزت وكريم طنطاوي وأحمد طنطاوي ومحمد رضا وأحمد لطفي وأحمد باشا وأحمد عصام ومهند صلاح وسيف سلطان وخالد عامر وأحمد السيد وكريم سمير ومصطفى عاطف وأبوبكر عاطف وجينيد منظور.

ويتولى حسن موسى مهمة رئاسة البعثة التي تطير إلى العاصمة الغانية “أكرا” فجر غد الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في البطولة.

ويقود الفريق كل من: محمد موسى رئيسا للجهاز، وسيد عبدالوهاب مديرا فنيا، وإيهاب محمد مدربا عاما، وأحمد فاروق السيد مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبداللطيف إخصائي العلاج الطبيعي، وطارق صلاح إداريا، وسامح حسين إداريا، وصلاح ظريف مدلكا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين