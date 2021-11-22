بالأسماء.. حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية في القليوبية

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أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية في المدن والمراكز

شملت الحركة، تكليف سعد محمود عبدالعزيز مديرا لإدارة كفر شكر التعليميه، وممدوح موسى وكيل لإدارة كفر شكر، وعادل داوود مديرا لإدارة شبين القناطر التعليمية، وسعيد ندا مدير لإدارة العبور التعليمية، ويحيي الدسوقي مدير لإدارة قليوب التعليميه، وهشام العتموني مدير لإدارة قها التعليمية، وخالد الشربينى مدير لإدارة طوخ التعليمية، وعزه فتحي مدير لاداره غرب شبرا التعليمية، وعايده جبريل مدير لاداره الخانكه التعليمية، وايهاب أحمد زكى وكيل لادارة الخانكه التعليمية، ووفاء طنطاوى مدير لإدارة الخصوص التعليمية، وأشرف مصطفى مدير لإدارة القناطر الخيرية.