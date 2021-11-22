طلب إحاطة لسرعة توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الزرقا المركزي في دمياط

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تقدمت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس ‏النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب ‏إحاطة، بشأن استعجال توريد جهاز أشعة ‏مقطعية حديث لمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، باعتبارها إحدى مستشفيات عزل كورونا، مشيرة إلى أن نقص الأجهزة يدفع المرضى إلى الذهاب لمستشفى دمياط العام ‏أو مستشفى كفر سعد لمسافة أكثر من ٣٠ كم لإجراء ‏الأشعة على الصدر قبل الحجز أو اللجوء للمراكز ‏الخاصة مما يرهق المريض ماديا وصحيا‎ .‎

وقالت نائبة دمياط في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، أن ‏مستشفي الزرقا المركزي تخدم أيضا مرضى كورونا ‏على مستوى مركزي الزرقا وفارسكور في أكبر ‏تكتل سكاني بمحافظة دمياط‎ .‎

وأضافت النائبة، إن وزارة الصحة أفادتها مؤخراً بأن الجهاز مدرج بخطة الوزارة، موضحة أن الموضوع لا يحتمل الانتظار في ظل تزايد عدد الحالات، لذلك تقدمت بطلب الإحاطة لمناقشة الموضوع في لجنة الصحة، للوقوف على أسباب تأخر توريد الجهاز واستعجال تنفيذ الطلب.