سفراء الدول الأوروبية في ضيافة الهيئة العربية للتصنيع

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استقبل اليوم الفريق «عبدالمنعم التراس» رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من سفراء المجموعة الأوروبية المعتمدين لدى مصر، وبحضور السفير الدكتور «بدر عبدالعاطي» مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

خلال الزيارة، تم عرض إستراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

في هذا السياق، أشاد «التراس» بأهمية تلك الزيارات التي تُعد فرصة لتعريف الدول الأوروبية الصديقة بإمكانيات ومُنتجات الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لأحدث النظم العالمية، معربا عن ترحيبه بزيارة سفراء الدول الأوروبية الهامة،التي تعد انعكاسا لقوة الإقتصاد المصري المتنامي والثقة في مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإستثمارات المشتركة وزيادة معدلات النمو الإقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأوروبية.

كما أوضح «التراس» أهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الأوروبية، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أشار«التراس» إلى أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة العربية للتصنيع لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية،موضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الأوروبية إلى أسواق القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد السفير «بدر عبدالعاطي» أن العديد من الدول الأوروبية تتطلع بإستمرار لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الأوروبية تولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أكد وفد سفراء الدول الأوروبية أن السوق المصري جاذبا للإستثمارات، ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدين بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الإستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.