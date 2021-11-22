إزالة مقلب عشوائي لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية في سفاجا

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أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أن إدارة البيئة رصدت مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة بمنطقة سفاجا البلد، حيث استغل المخالف قطعة أرض في تجميع وفرز القمامة من القرى السياحية.
أوضح رئيس المدينة، أنه على الفور تم إزالة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة بالتنسيق مع منظومة النظافة، وجرى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإعادة الشيء إلى أصله.
وأكد «شعبان»، أنه لا نتهاون مع أي مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة خاصةً فيما يتعلق بشكاوى مقالب القمامة غير المرخصة والتي تضر بالبيئة وتؤثر على صحة المواطنين ولا تطبق شروط السلامة والصحة البيئية ما يؤدى إلى نشر التلوث وتصاعد الأدخنة السامة.
وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى تحذير شركات النظافة العاملة في جمع ونقل القمامة من التعامل مع هذه المقالب المخالفة، وتخصيص مقلب عمومي تابع لمجلس المدينة واعتباره المكان الرسمي المخصص لتجميع ونقل القمامة، وجرى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال تطهير وتنظيف المنطقة .