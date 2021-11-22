إزالة مقلب عشوائي لتجميع القمامة وفرزها داخل كتلة سكنية في سفاجا

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أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أن إدارة البيئة رصدت مخالفة تجميع قمامة وفرزها داخل الكتلة السكنية القائمة بمنطقة سفاجا البلد، حيث استغل المخالف قطعة أرض في تجميع وفرز القمامة من القرى السياحية.

أوضح رئيس المدينة، أنه على الفور تم إزالة ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي بالمدينة بالتنسيق مع منظومة النظافة، وجرى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإعادة الشيء إلى أصله.

وأكد «شعبان»، أنه لا نتهاون مع أي مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة خاصةً فيما يتعلق بشكاوى مقالب القمامة غير المرخصة والتي تضر بالبيئة وتؤثر على صحة المواطنين ولا تطبق شروط السلامة والصحة البيئية ما يؤدى إلى نشر التلوث وتصاعد الأدخنة السامة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى تحذير شركات النظافة العاملة في جمع ونقل القمامة من التعامل مع هذه المقالب المخالفة، وتخصيص مقلب عمومي تابع لمجلس المدينة واعتباره المكان الرسمي المخصص لتجميع ونقل القمامة، وجرى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال تطهير وتنظيف المنطقة .