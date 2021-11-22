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محافظة البحر الأحمر: دليل pdf لمشروع الخدمات الطبية في الغردقة لتسهيل الوصول

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محافظة البحر الأحمر: دليل pdf لمشروع الخدمات الطبية في الغردقة لتسهيل الوصول محافظة البحر الأحمر: دليل pdf لمشروع الخدمات الطبية في الغردقة لتسهيل الوصول

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نفذت وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بمحافظة البحر الأحمر مشروع الخدمات الطبية لمدينة الغردقة، بصيغة Pdf ليسهل الوصول من خلاله إلى مكان الخدمة الطبية بعد تشغيل الإنترنت وتفعيل GPS على الهاتف.

وأوضح بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر للحصول على البيانات الحديثة المدققة، حيث يحتوي الملف على دليل الاستخدام، وكافة البيانات والمواقع الطبية بالغردقة، مثل المستشفيات العامة والخاصة المستوصفات العامة والخاصة والمراكز الطبية، والعيادات في كل التخصصات، وأيضًا معامل التحاليل، ومراكز الآشعة، والعلاج الطبيعي.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة إلى التحول الرقمي، حيث تم إنشاء وحدة المعلومات الجيومكانية بمحافظة البحر الأحمر والتي تمثل مركز المعلومات الجغرافي للمحافظة، لتحتوي على قاعدة بيانات معلومات جغرافية متكاملة لمواقع كل الخدمات.

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