زراعة طريق سفاجا - قنا بالأشجار والنخيل ضمن حملات التجميل

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نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، نفذت حملة تجميل ونظافة في مربعات الزرع بالطريق الرئيسي سفاجا - قنا للحفاظ على المظهر الجمالي العام للشوارع، بمشاركة إدارة الزراعة ومنظومة النظافة.

أوضح رئيس المدينة، أن عمال الزراعة قاموا بزراعة الجزيرة الوسطي بطول الشارع وتنظيفها وتقليم الأشجار بها، كما تم رش المربعات بالمياه ورفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق.



أضاف شعبان، أنه كلف مسؤول منظومة النظافة بشن حملات متواصلة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها وشدد رئيس المدينة، على متابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى ورفع المتولد اليومي من المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول، ومراجعة الإشغالات والتعديات بالشوارع وتكليف بعض أصحاب المحلات بالعمل على تجميل ونظافة المناطق الواقعة أمامهم، والتنسيق مع القرى السياحية للعمل على زراعة وتشجير وتجميل مدخل المدينة الشمالي.