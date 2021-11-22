ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه السادس للموسم الحالي

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على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات

أقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه السادس للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات, وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوَّن السباق من أربعة أشواط, مسافة كل شوط 2000 متر، وجاءت نتائجه كما يلي: الأول: الخيل العربية الأصيلة, فاز به الجواد "بادي جودة" لإسطبل صالح المدفع، وفي الشوط الثاني مفتوح: فاز بالمركز الأول الجواد "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث مفتوح 2018م: بفوز الفرس "ممتنة" لإسطبل صالح الحمد.

وفي شوط الكأس الرئيسي (الشوط الرابع) المخصص للحصن وأفراس ثالثة ٣/١: حقق الجواد "نوماس عيد" لإسطبل محمد الفهيد المركز الأول, وتُوِّج بالكأس.